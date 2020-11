Drôme : un camion fou intercepté sur l'A7 après avoir été volé dans le Vaucluse

Les gendarmes de l'Escadron départemental de la sécurité routière de la Drôme ont intercepté ce jeudi un camion après une folle course-poursuite entre le Vaucluse et la Drôme. Le chauffeur et son passager sont en garde à vue.

Patrouilleurs de l'A7 et gendarmes ont neutralisé la voie rapide le temps de l'intervention des secours

Le chauffeur d'un camion a donné beaucoup de fil à retordre ce jeudi matin aux gendarmes sur l'A7. Le véhicule volé dans le Vaucluse a été signalé aux militaires drômois qui l'ont pris en chasse car l'homme au volant a refusé, à plusieurs reprises, d'obtempérer. Pour intercepter le camion, les gendarmes de l'EDSR 26 ont été contraits de former un bouchon entre Valence et Tain l'Hermitage. Le chauffeur et son passager ont été interpellés un peu après midi avant d'être placé en garde à vue.