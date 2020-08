Il a fallu couper l'autoroute A 7 ce lundi matin pendant une vingtaine de minutes aux alentours de 11 heures, à la hauteur de Bourg-lès-Valence en direction de Lyon, après un accident entre un camion et deux voitures. Un seul blessé léger, mais beaucoup de bouchons.

Drôme : un camion se rabat et touche deux voitures, l'A7 coupée une vingtaine de minutes

L'autoroute A7 a dû être coupée une petite demie heure ce lundi matin dans le sens sud-nord à la hauteur de Bourg-lès-Valence (Drôme), vers 11 heures à cause d'un accident. Un camion s'est rabattu après avoir doublé et a touché deux voitures au passage. Le routier a réussi à garer son poids-lourd sur la bande d’arrêt d'urgence mais les deux voitures étaient stoppées sur la voie de droite et la voie du milieu.

Il a fallu couper l'autoroute pour dégager ces véhicules accidentés. Une seule personne a été légèrement blessée à la main dans l'une des voitures. L'autoroute est rouverte depuis 11h15 mais avec plus de 13 kilomètres de ralentissement derrière cet accident ce lundi midi car la circulation reste très dense dans le sens des retours.