Drôme : un chauffeur-livreur pris dans un guet-apens

Trois hommes armés et cagoulés ont tendu un véritable piège la nuit dernière au conducteur d'un camion à Saint-Rambert -d'Albon. Ils ont posé une barrière sur la chaussée pour l'obliger à s’arrêter et essayer de voler sa cargaison.

Une agression de ce type, c'est une première dans la Drôme, et ça inquiète les forces de l'ordre car un cran a été franchi dans la préparation et la violence pour s'en prendre à du fret. Vers 1 H et quart du matin ce chauffeur livreur arrive sous un pont à la sortie de la zone industrielle de la Fouillouse. Il doit stopper son camion car une barrière métallique est posée en travers de la chaussée.

Guet apens

L'homme descend de sa cabine pour dégager le passage, mais à cet instant trois hommes surgissent. Ils sont cagoulés et armés de matraques. Ils menacent le chauffeur et lui ordonne d'ouvrir sa remorque. Le chauffeur s'exécute. Ce camion appartient à une entreprise de livraison de colis mais à cette heure-là, la remorque est vide. Les 3 agresseurs disparaissent en courant comme ils sont arrivés. Impossible de retrouver leur trace. Ce qui est sur c'est qu'ils avaient préparé leur coup, en revanchent ils étaient mal informés puisqu’ils ont dû repartir sans butin.