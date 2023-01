Drôme : un choc frontal entre deux voitures fait six blessés dont deux graves à Saint-Barthélemy-de-Vals

Dans le nord de la Drôme, à Saint Barthelemy-de-Vals, un choc frontal entre deux voitures sur la D112 a fait six blessés dont deux graves ce vendredi 20 janvier vers 7h40. Il s'agit de deux jeunes de 16 et 17 ans. Le premier a été héliporté vers le centre hospitalier de Lyon-Sud, le second sur l'hôpital de Valence. Les autres victimes sont des personnes de 6, 18, 19 et 56 ans . Toutes plus légèrement blessées, prises en charge par les hôpitaux d'Annonay, de Romans et de Valence. Le choc s'est produit alors que les deux véhicules circulaient à vitesse élevée, mais les causes de l'accident sont encore inconnues.

