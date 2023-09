Drôme : un "cold case" vieux de 22 ans devant la cour d'assises

C'est vers 12h30, le 2 août 2001, que la brigade de gendarmerie de Bourg-de-Péage, dans la Drôme, est alertée. Un corps a été découvert dans une clairière au lieu dit "Canard" à Pizançon, sur la commune de Chatuzange-le-Goubet. C'est une femme, en partie dévêtue. Il y a de nombreuses traces de coups sur son visage, une marque de strangulation autour du cou et ses cuisses sont en partie calcinées. Mais aucun élément ne permet de l'identifier.

ⓘ Publicité

Il faudra un long mois de recherches aux enquêteurs pour découvrir que la victime est Chantal De Chillou de Saint-Albert, une mère de famille célibataire, âgée de 55 ans. Elle vivait de manière très modeste, avec sa mère, à Allauch, dans les Bouches-du-Rhône. Le 1er août, elle avait reçu une proposition de Pôle emploi pour aller prendre un poste de femme de ménage dans une colonie de vacances, près de Gap. Elle avait donc pris un train pour Valence. Arrivée dans la soirée à la gare TGV, elle s'était rendu compte qu'il n'y avait pas de correspondance pour Gap avant le lendemain.

Première enquête minutieuse

La première enquête permet d'établir qu'elle avait demandé où trouver un hôtel à un témoin, qui lui avait indiqué que le plus proche se trouvait le long de voie rapide, en direction de Romans-sur-Isère. Ensuite, les gendarmes perdent la trace de Chantal. Mais, à coté de son corps, on a retrouvé un mégot de cigarette, un gobelet et divers débris de voiture. En revanche, il n'y a aucun objet contendant correspondant aux coups qu'elle a reçus sur certaines parties du corps.

Rien n'est laissé au hasard pour tenter d'identifier le meurtrier. L'ADN masculin, découvert sur le mégot de cigarette près de son corps, est passé au fichier des empreintes génétique. Mais aucune correspondance n'est trouvée à l'époque. Les gendarmes se lancent donc dans 300 prélèvements de salive sur des hommes du secteur. Chasseurs, ouvriers ou habitants de la zone proche des lieux du crime. En vain. La moindre piste est exploitée pendant près de trois ans.

Celle d'un témoin qui parle d'un couple en voiture qui se dispute sur un rond point. Celle du fils de la victime, incarcéré à Marseille au moment des faits et qui évoque des menaces de mort par des membres de la mafia marseillaise sur lui et sa mère. Mais toutes ces pistes conduisent à des impasses. L'enquête est donc clôturée en 2012 et un non-lieu prononcé par le juge d'instruction.

Délai de prescription proche

En octobre 2019, le parquet de la Drôme ouvre une nouvelle information judicaire avec le plateau d'investigations des affaires non résolues et la section de recherches de Grenoble. L'un des avocats du dossier explique : "à l'époque, on cherchait notamment à vérifier si Nordahl Lelandais avait pu commettre d'autres crimes dans la région". De très nombreux cold cases (cas non résolus) sont donc de nouveau passés au crible.

L'avocat précise : "ils ont très vite repris celui de la mort de Madame de Chillou de Saint-Albert car la date de prescription -qui est de vingt ans- était proche." Et c'est cette seconde enquête qui permet d'aboutir à l'identification d'un suspect.

"Les techniques scientifiques ont évolué en près de vingt ans, donc ils ont commencé par reprendre les prélèvements d'ADN et à rechercher une correspondance au FNAEG (Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques)". Et ce nouveau passage au fichier permet de trouver une correspondance. L'ADN masculin sur le mégot retrouvé à 90 cm du corps de la victime est celui d'un homme qui vivait à Romans-sur-Isère à l'époque, en 2001. Mais ses empreintes génétiques ne sont arrivées dans le fichier qu'en 2008, après sa condamnation pour des faits de violences conjugales. Voilà pourquoi il n'a pas été détecté en 2001, alors que son ADN matche en 2020.

Aveux partiels, puis rétractation

Au moment de son interpellation, l'homme vit a dans le Loiret, prés de Montargis. Placé en garde a vue, il reconnaît en partie les faits. Il se souvient d'une rencontre fortuite, de l'alcool qui le rendait violent à l'époque. Il évoque une dispute, des coups portés. Mais, quelques mois plus tard, devant le magistrat instructeur, il se retracte et conteste sa version donnée en garde à vue. Il ne reconnaît plus qu'une rencontre liée au hasard et une relation sexuelle consentie. L'homme, aujourd'hui âgé de 58 ans, nie avoir donné la mort à Chantal de Chillou Saint-Albert.

Pour son avocat, maître Bertrand Beaux, il y a des zones d'ombres qui n'ont pas été exploitées. Par exemple, un second ADN masculin retrouvé sur un gobelet près du corps et qui n'a trouvé aucune correspondance, "mais on peut imaginer qu'il n'était pas le seul sur les lieux" assure le défenseur.

Un double deuil

Vingt-deux ans après la mort de Chantal de Chillou Saint-Albert, son fils, son neveu et sa belle-sœur seront sur le banc des victimes lundi devant la cour d'assises de la Drôme. Mais il y aura un absent : son frère. Un chagrin de plus pour les proches, car c'est lui qui a eu la douleur de devoir reconnaitre le corps de Chantal. "Il a été si touché qu'il s'est effondré évanoui à cet instant" précise son avocat au début du dossier, maître Fabien Bousquet.

Et ce frère n'a eu, ensuite, qu'un seul objectif : que le meurtrier soit retrouvé. "C'est presque devenu une obsession qui l'a rongé" reprend l'avocat. Mais le frère de Chantal est décédé en 2016. Il n'aura jamais su que l'enquête était rouverte ni qu'un suspect avait été retrouvé et présenté à la justice, 22 ans après. C'est donc un "crève-cœur" de plus pour sa femme et son fils qu'il ne puisse pas voir le procès se tenir enfin. Eux, seront sur le banc des victimes, tout comme le fils de Chantal.

Pour eux, ce procès doit leur permettre de faire un double deuil celui de la victime, bien sur mais aussi celui de leur mari et père affirme Clara Sammartano leur avocate actuelle. "Ce procès doit rendre justice à deux personnes : la défunte et son frère. Qu'elles puissent reposer en paix" reprend l'avocate.

Pour cette famille, l'attente a été interminable, insupportable jusqu'à l'identification, il faut désormais que la justice passe "enfin".

Interrogé sur la contestation des faits par le meurtrier présumé, Maitre Bousquet ne veut retenir que "ses nombreuses incohérences et ses aveux en creux". Il assure avoir l'intime conviction que cet homme est impliqué dans le meurtre de Chantal de Chillou de Saint-Albert.

L'accusé comparaît pour meurtre précédé de viol, mais également pour deux viols incestueux sur des deux jeunes filles de sa famille. Les deux victimes, entendues comme témoin de personnalité de l'accusé au cours de l'instruction, ont révélé les faits à ce moment-là. C'est pour protéger l'identité de ces victimes que nous ne donnons pas le nom de l'accusé. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Son procès s'ouvre ce lundi à 14 heures, le verdict est attendu le 28 septembre.