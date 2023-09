Drôme : un corps retrouvé dans l'Isère

C'est lors de l'entretien d'une grille du barrage de la Vanelle à Châteauneuf-sur-Isère que la macabre découverte a été réalisée. Le corps d'un homme dans un état de décomposition avancée a été retrouvé en milieu de matinée. On ne connaît pas les causes du décés. Une enquête est ouverte et une autopsie sera pratiquée dans les prochains jours.

