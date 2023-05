Drôme : un ou plusieurs coups de feu entendus à Upie, les gendarmes sont sur place

Un ou des coups de feu ont été entendus par des riverains à Upie dans la Drôme vers 15 heures. À ce stade on ne connaît pas l'origine de ces détonations, on ne sait pas non plus s'il s'agit vraiment de tirs. Le bruit provenait d'un lotissement du Bartalene. S'agit-il d'un conflit de voisinage qui aurait dégénéré ? Les gendarmes sont sur place et bouclent le secteur du quartier. L'enquête est en cours.

