Le couple habitant Saint-Rambert-d'Albon (Drôme) a été interpellé mercredi 22 janvier par les gendarmes. Il est soupçonné du vol de six véhicules dans la Drôme et en Suisse, pour une valeur totale de 350 000 euros.

Drôme : un couple arrêté pour le vol de cinq voitures et d'un scooter

Drôme, France

En les interpellant mercredi 22 janvier, les gendarmes ont retrouvé dans la cour de leur maison de Saint-Rambert-d'Albon (Drôme) cinq voitures et un scooter volés, équipés de fausses plaques d'immatriculation. Les membres de ce couple, un homme de 33 ans, et une femme de 28 ans, sans emplois et sans permis de conduire doivent être présentés aux magistrats pour une comparution immédiate vendredi 24 janvier. Ils pourraient être poursuivis pour une vingtaine de délits au total.

Ils sont soupçonnés du vol de six véhicules (dont une Peugeot 308, une Peugeot 3008, une DS 7, une Volkswagen Tiguan et une Mini) d'une valeur totale de 350.000 euros, tous subtilisés dans la Drôme sauf pour l'un en Suisse. Les gendarmes ont enquêté pendant deux semaines avant de retrouver les véhicules volés. C'est un conducteur qui les a alerté début janvier, en contestant une contravention qui lui était indûment adressée.