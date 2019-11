Drôme : un coureur fait un arrêt cardiaque à la fin du trail de la Raye

La Baume-Cornillane, France

Un jeune coureur de 22 ans a fait un arrêt cardiaque à la fin du Trail de la Raye, sur la commune de La Baume-Cornillane (Drôme) vers 11h30 vendredi 1er novembre. Pris en charge sur la ligne d'arrivée par un médecin et une infirmière munis d'un défibrillateur, ce jeune concurrent a ensuite été transporté par les pompiers à l’hôpital. Le jeune homme n'en était pas à sa première course et disposait d'un certificat médical à jour selon l'organisation de l’événement.