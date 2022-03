Drôme : un crash d'ULM dans le secteur de Roussas

Un pilote de 60 ans a perdu le contrôle de son ULM ce samedi 5 mars au matin. Son appareil s'est crashé et l'homme s'est retrouvé dans un arbre. Il n'est pas blessé.

Plus de peur que de mal pour ce pilote sexagénaire ! Alors que le pilote survole le parc éolien de Roussas à bord de son ULM, un oiseau lui fait perdre le contrôle de son appareil ce samedi 5 mars vers 11 heures. Son planeur ultra-léger motorisé se crashe et l'homme se retrouve dans un arbre. Il n'est pas blessé et appelle les secours.

Huit sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux et ont pu extraire la victime de l'arbre. Le plan SATER (sauvetage aéro-terrestre) a été déclenché. Un hélicoptère de l'armée s'est rendu sur place, c'est la procédure lorsque la Préfecture mène les opérations SATER.

Le pilote non blessé a été pris en charge par sa famille.