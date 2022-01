Drôme : un écrivain numérique pour vous aider à accéder à la justice

La justice dématérialise de plus en plus de procédures. Le Conseil Départemental d'Accès au Droit de la Drôme a donc décidé de recruter un écrivain numérique pour vous aider dans vos démarches. Il tient une permanence au tribunal de Valence tous les jeudis matins.

Un écrivain numérique recruté dans la Drôme pour vous aider à accéder à la justice. Il tient une permanence tous les jeudis matins, de 8h45 à 12h45, au tribunal judiciaire de Valence pour vous aider avec les démarches à faire sur internet. De plus en plus de formulaires sont effectivement à remplir sur justice.gouv.fr et des gens se retrouvent un peu démunis souligne Luc Barbier, le président du tribunal judiciaire de Valence et président du Conseil Départemental d'Accès au Droit : "je reçois de nombreux courriers où les gens m'apparaissent déboussolés dans les procédures sur ordinateur : "qu'est-ce qu'il faut faire?" ; je vois aussi dans des audiences d'affaires familiales des requérants déboutés parce que le formulaire n'a pas été rempli de manière adéquate. La numérisation a le mérite de la célérité, un mérite écologique aussi parce qu'on n'utilise moins de papier, mais ça laisse de côté tous ceux qui sont confrontés à la fracture numérique."

C'est pour que la justice reste accessible à tous, pour aider dans les démarches que Julien Lescaux a été recruté. Cet écrivain public estime que sa première qualité, c'est l'empathie : "savoir écouter, comprendre ce dont a besoin la personne en face de soi pour y répondre au mieux." Il ne vous fournira pas de conseil juridique, "pour cela, je renverrai bien sûr vers un avocat", mais il peut vous aider sur toute la partie administrative.

Ses services sont gratuits pour tous les citoyens. C'est le Conseil Départemental d'Accès au Droit qui les finance. 200 euros environ la matinée de permanence.