Drôme : un éleveur expose sa brebis tuée par le loup sur la place du village de Saou

Le vendredi 24 février 2023 à 7 heures, cet agriculteur de Saou est contacté pour lui indiquer que la carcasse d'une brebis a été découverte à 5 mètres du bord de la route. L'animal a été égorgé. L’Office français de la biodiversité a attribué cette attaque au loup. L'éleveur a perdu ses deux derniers ovins dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 février 2023. Alors pour se faire entendre, il a décidé d'exposer sur la place du village de Saou ce samedi 25 février 2023, son animal attaqué par le loup.

Pour Wilfrid, l'exploitant agricole, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase : " il y a quatre ans déjà, le loup a tué une brebis à 20 mètres de mon habitation. Je n'avais plus qu'un bélier, le reste du troupeau s'est enfui. J'en ai retrouvé dix-sept qu'il a fallu vendre. Et là c'étaient mes deux dernières brebis."

Avec cette action, cet éleveur veut surtout montrer aux yeux de sa réalité. Heureusement, l'élevage d'ovins n'est pas son activité principale, il en plus une activité de travaux agricole et élève 600 000 poulets par an.