Drôme : un exercice de la Protection Civile durant tout le week-end à Erôme

Si vous apercevez des ambulances et des secouristes du côté d'Erôme, dans le Nord Drôme, ce week-end, pas d'inquiétude : il s'agit d'un exercice de la Protection Civile de la Drôme et du Var. C'est un entraînement pour venir en aide aux populations en cas de sinistre, avec prise en charge psychologique, premiers secours, hébergement et ravitaillement.

Le dispositif est installé dans la salle des fêtes Heramen mis à disposition par la commune d’Erôme. Il a commencé à 14h ce samedi et finira à la même heure demain. Un exercice de recherche de personne disparue avec les chiens de recherche sera effectué dans la soirée.

Au total, 24 bénévoles de la Protection Civile ainsi que deux chiens formés à la recherche de personnes disparues sont présents. Une ambulance, un poids-lourd et trois autres véhicule sont également sur place.