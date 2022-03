Drôme : un feu de végétation à Parnans brûle 3000 m² de terrain

Le feu de broussailles et d'arbustes survenu sur la commune de Parnans au niveau du chemin Charaire est fixé. Cela veut dire qu'il n'avance plus à 17 heures. Six engins et 19 sapeurs pompiers sont encore sur place et procèdent en ce moment au noyage. 3000 m² de terrain ont brulé. Le feu s'est déclaré en milieu d'après-midi vers 15h30.

Les sapeurs-pompiers ont pu sécuriser un hangar et le protéger de ce feu et poursuivent les travaux de défense des points sensibles.