Drôme : un gérant de carrosserie a perdu toutes ses données après une attaque informatique

La grosse attaque informatique lancée la semaine dernière a créé une sacrée pagaille. Au moins 200 000 ordinateurs ont été touchées dans 150 pays. Ce type de "rançongiciel" n'est pas nouveau. Un patron drômois en a été victime au début du mois de mai.

Une attaque informatique de grande ampleur a été lancée la semaine dernière. Elle a concerné près de 200 000 ordinateurs dans plusieurs pays du monde. En France aussi : Renault a dû mettre à l'arrêt son site de production de Douai ce lundi. Le principe du virus est simple : en ouvrant un simple mail, les utilisateurs contaminent leurs ordinateurs. Toutes les données sont cryptées et un message s'affiche : il faut payer pour tout débloquer.

Cette galère, un patron du Nord Drôme l'a vécu. Antoine Rosa, le gérant de la carrosserie d'Albon, à Andancette. Il y a deux semaines, il a ouvert son ordinateur comme tous les matins. "J'ai reçu un mail d'une entreprise avec laquelle j'ai l'habitude de travailler", explique le gérant. "Ils m'avaient envoyé des factures."

Antoine Rosa a perdu beaucoup de fichiers à cause du "rançongiciel" qui a crypté les données de son ordinateur. © Radio France - Tommy Cattaneo.

1 400 euros de rançon pour débloquer l'ordinateur

Mais quand il a cliqué sur la pièce jointe pour l'ouvrir, son écran est devenu noir. "Plus rien ne marchait, il y a un cadenas qui s'est affiché avec un texte en anglais alors j'ai tout de suite prévenu un informaticien." Pour décrypter ses données, les pirates lui demandaient 1 400 euros.

Le chef d'entreprise n'a pas payé et a donc perdu quelques semaines de comptabilité, mais aussi tous ses dossiers, ses photos et ses plans.

"Si vous payez, c'est un cercle vicieux" - Adjudant Christophe, référent informatique de la gendarmerie de la Drôme.

Mais il vaut mieux perdre ses données plutôt que de verser l'argent. "Si vous le faites, vous allez décrypter de façon temporaire vos données, mais ça peut recommencer quelques jours ou quelques semaines plus tard", confie l'adjudant Christophe, le référent informatique de la gendarmerie de la Drôme. "C'est un cercle vicieux, vous allez payer, payer et au final vous ne récupérerez qu'une petite partie de vos données."

Pour éviter de se faire avoir, il est conseillé de ne pas ouvrir un mail dont on ne connaît pas l'origine. Même si l'e-mail a l'air authentique ou vient d'un proche, il peut contenir un "rançongiciel". En cas de doute, il ne faut cliquer ni sur les pièces jointes ni sur les liens contenus dans le mail.