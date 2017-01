Drôme : l'homme armé retranché chez lui à Tain-l'Hermitage a été arrêté

Un habitant de Tain-l'Hermitage armé s'est retranché chez lui ce samedi matin. Une vingtaine de gendarmes sont intervenus et le jeune homme de 25 ans s'est finalement rendu vers 11h30. Il a été placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Tain.

Un habitant de Tain l'Hermitage, dans la Drôme, a passé une bonne partie de ce samedi matin retranché chez lui. Il s'agit d'un particulier qui habite dans un immeuble, avenue Gabriel Péri. Ce jeune homme de 25 ans a d'abord appelé les gendarmes de la brigade de Tain-l'Hermitage vers 9h30 pour les insulter. Apparemment, il n'était pas ivre.

Armé et retranché chez lui pendant près de deux heures

Quelques instants plus tard, les militaires interviennent chez le jeune homme. Il est armé et retranché chez lui. Le Psig de Romans arrive sur place et ce sont au total une vingtaine de gendarmes qui bouclent le secteur. Ils conseillent aux voisins de rester chez eux. Un coup de feu aurait été tiré mais sans faire de blessé.

Le forcené s'est finalement rendu vers 11h30. Il a été placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Tain-l'Hermitage.