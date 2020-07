Drôme : un homme arrêté après avoir menacé des ados avec une arme pour les voler

Deux adolescents de 15 et 16 ans se promènent à Saint-Donat-sur-l'Herbasse le 8 juillet dernier lorsque deux hommes les abordent en voiture. Ils leur ordonnent de donner leur sacoche. Les jeunes refusent et les malfaiteurs sortent alors une arme de poing et menacent les adolescents. Effrayés, ils s'exécutent, puis les malfaiteurs prennent la fuite. L'un d'eux, âgé de 19 ans, a été arrêté ce vendredi et déféré ce dimanche au parquet de Valence pour vol à main armée.

Son complice est toujours activement recherché par les gendarmes.