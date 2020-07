Drôme : le gérant d'une supérette blessé à la tête lors d'une tentative de braquage à Valence

Le Samu et les pompiers étaient sur place.

Les pompiers sont intervenus peu avant 16 heures avenue Sadi-Carnot en centre-ville de Valence, pour prendre un charge un homme blessé à la tête lors d'une tentative de braquage dans la supérette le "Mini-Marché".

Un individu encagoulé et tenant une arme de poing est entré dans le commerce et a voulu se faire remettre la caisse. Mais le gérant a résisté. Le malfaiteur a alors tiré avec son pistolet à grenaille et a blessé le commerçant, à l'arrière du crâne. Ça n'a pas empêché le gérant, âgé d'une soixantaine d'années, d'essayer d'arrêter le braqueur. Blessé mais conscient, il a été transporté à l’hôpital par les pompiers.

La supérette Mini-Marché après le braquage à Valence © Radio France - Florence Gotschaux

Le braqueur a laissé son arme sur les lieux. Dans la bagarre il a même perdu ses chaussures. Il a pris la fuite à bord d'un véhicule.

Les techniciens en investigation criminelle ont procédé aux relevés. Le braqueur est activement recherché.