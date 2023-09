Drôme : un homme condamné pour avoir menacé et insulté un élu local à Beaumont-lès-Valence

Un homme de 49 ans condamné à 500 euros d'amende pour avoir insulté et menacé un adjoint à la mairie de Beaumont- lès-Valence au début du mois d'avril, au moment de l'installation de la fête foraine. Le tribunal correctionnel de Valence le reconnait coupable d'outrage et de menace de mort à l'encontre d'un élu public. Il a aussi été condamné à verser un euro symbolique de dommages et intérêts à l'Association des maires de France 26 qui s'était portée partie civile lors de cette audience. "Nous saluons cette décision qui confirme qu’aucun fait d’agression envers un élu de la République, même en paroles, ne peut être toléré. Il est inacceptable que les élus soient régulièrement la cible d’insultes, de menaces, voire même d’agressions physiques uniquement parce qu’ils exercent une fonction d’élu." selon Nicolas Daragon, Vice-président de l'AMF.

