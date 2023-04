Drôme : un homme contrôlé à 124 km/h sur une route limitée à 30 km/h

Il a été arrêté et conduit immédiatement au commissariat : un homme de 22 ans a été contrôlé roulant à 124 km/h au volant de sa BMW, sur une portion limitée à 30 km/h de la route de Châteauneuf, à Montélimar, ce mardi 18 avril. Flashé par un équipage de la police municipale, il a été conduit au poste. Son permis a été suspendu, il est reconvoqué à une date ultérieure. Sur cette longue artère menant vers le sud de la ville, l'homme était en excès de 94 km/h, en plein après-midi. Il est possible d'atteindre cette vitesse car une longue portion de cette route est limité à 30 km/h tout en étant rectiligne, sans ralentisseurs. Celle-ci se situe proche du centre-ville de Montélimar.

ⓘ Publicité

Le maire de Montélimar, Julien Cornillet, a réagit via communiqué de presse suite à l'arrestation du chauffard. "Rouler à cette vitesse en centre-ville est une pure folie. A ma demande, depuis plusieurs mois, la police municipale intensifie les opérations de contrôle. Il y en a désormais plus d'une par jour, notre centre de supervision urbaine complète cette présence sans précédent". Le maire affirme également qu'il a obtenu plus de contrôle routier de la part de la police nationale. Julien Cornillet explique également que les élus et les équipes municipales "vont aller très prochainement à la rencontre des habitants de cette rue pour une concertation, comme cela a pu être fait quartier du Bouquet ou chemin de Redondon". Il souhaite "réfléchir à des solutions pérennes pour apaiser la circulation."