Drôme : un homme de 86 ans agressé et volé dans sa caravane en pleine nuit

Un homme de 86 ans a été agressé et volé cette nuit au camping de Saint-Vallier (Drôme). Vers 23h30, alors qu'il se trouvait dans sa caravane, un homme frappe à sa porte et entre chez lui. Il le bouscule et le frappe, avant de s'emparer d'un portefeuille et de partir.

Le malfaiteur découvre que le portefeuille est vide, il décide donc de revenir quelques minutes plus tard. A nouveau, il violente l'otogénaire et s'empare d'un autre porte-monnaie. La victime a reçu un jour d'ITT. Quant au voleur, il a réussi à s'enfuir avant l'arrivée des gendarmes. Une enquête est ouverte pour vol avec violences sur personne vulnérable.