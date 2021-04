Drôme : disparition inquiétante d'un homme de 65 ans sur le Vercors

Le gardien d'une résidence au Col de Rousset a disparu depuis dimanche après-midi. Cet homme de 65 ans a été croisé sur un sentier de randonnée. Depuis, il a beaucoup neigé et il serait dehors sans aucun équipement.

L'alerte a été donnée ce lundi en fin d'après-midi à la gendarmerie. Le gardien de la résidence de montagne le Super Rousset situé dans la station du Col de Rousset a disparu. Cet homme de 65 ans a été vu sur un sentier de randonnée vers 14h30 dimanche après-midi. Il allait "faire un tour" avant une remise de clés à 16h ce même jour. Mais il n'est pas réapparu.

10 cm de neige tombés depuis

Son téléphone portable est éteint. Et si le sexagénaire disparu connaît bien le secteur car il y vit depuis plusieurs années, il est parti sans équipement. Depuis, il a neigé abondamment, une dizaine de centimètres de neige. Les secours sont donc inquiets. Une douzaine de personnes, gendarmes et chasseurs, ont entamé des recherches ce lundi soir. De plus gros moyens seront mis en oeuvre mardi matin si l'homme n'est pas retrouvé.