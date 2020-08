Drôme : un homme interpellé après avoir braqué une station service à Pont-de-l'Isère

Peu avant 13h ce dimanche, un homme entre dans une station service Total Access de Pont-de-l'Isère, sur la route nationale 7. Son visage est dissimulé sous un masque chirurgical et une casquette. Armé d'un couteau, le malfaiteur menace l'employée avant de s'emparer de la caisse, sans la blesser.

La gendarmerie se rend sur place et recueille les premiers éléments. Un suspect est rapidement identité et interpellé. Connu des services de gendarmerie, cet homme est né en 1974 et habite à Pont-de-l'Isère. Il a été placé en garde à vue ce dimanche pour vol aggravé. Il a reconnu les faits.