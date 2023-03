Drôme : un homme meurt dans un accident de la route à Beaumont-lès-Valence

Un homme de 28 ans est mort ce samedi 4 mars dans un accident de la route. Sa voiture a été retrouvée sur le toit vers 8h30 sur la départementale 538 à hauteur de Beaumont-lès-Valence. Onze pompiers ont été dépêchés sur place pour tenter de sauver le jeune homme originaire de Montéléger. Il était déjà en arrêt cardiaque à leur arrivée et n'a pas pu être réanimé. Ce sont des passants qui ont donné l'alerte mais on ne connait pas les causes de l'accident mortel. La route a été bloquée une heure environ, le temps de l'intervention des secours.

