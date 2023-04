Drôme : un homme se fait voler son fourgon par de faux policiers sur l'A7

Des gendarmes de la Drôme et de l'Ardèche ont été mobilisés pour remonter la trace du fourgon volé.

Il est environ 22 heures, ce mercredi 30 mars, lorsqu'un ressortissant suisse est garé sur l'aire de l'autoroute A7 de Saulce-sur-Rhône dans la Drôme. L'homme se repose. Soudain il est pris à partie par deux ou trois individus cagoulés qui se présentent comme étant des policiers. L'homme n'a pas le temps de réagir, les malfaiteurs font usage de gaz lacrymogène et le sorte de son véhicule.

Les faux policiers prennent la fuite avec le véhicule de la victime. Les gendarmes Drômois tentent de les intercepter en mettant en place des barrages. Les malfaiteurs remontent l'A7 et prennent la sortie la plus proche et poursuivent leur fuite en Ardèche. Les gendarmes Ardéchois sont donc mobilisés. Finalement les voleurs parviennent à abandonner le véhicule dans le secteur du Pouzin. L'enquête pour retrouver ces faux policiers se poursuit.

En 2017, quatre hommes avaient été condamnés à des peines de cinq mois à trois ans de prison ferme pour de nombreux vols commis en 2016. Ils visaient des touristes étrangers sur les aires de repos de l'autoroute A7.