Drôme : Un homme tué de plusieurs coups de couteau à Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence, France

L'homme n'a pas survécu à ses blessures

Un homme a été tué de plusieurs coups de couteau ce mardi vers 19h au pied d'un immeuble rue de Sully à Bourg-lès-Valence entre les quartiers du Polygone et de la Chamberlière. Pris en charge par les pompiers et le Smur , il n'a pas survécu à ses blessures. La victime serait âgée d'une quarantaine d'années. On ne connaît pas encore à cette heure-ci les circonstances exactes du drame.