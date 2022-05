Drôme : un important dispositif de gendarmerie déployé pour retrouver quatre cambrioleurs à Nyons

Un gros dispositif de gendarmerie déployé à Nyons depuis ce jeudi 19 au mai matin pour intercepter 4 cambrioleurs. 4 ressortissants croates et bulgares ayant volé des bijoux et plusieurs centaines d'euros dans une maison. Le fils de la victime alerte les gendarmes. Les malfaiteurs abandonnent leur voiture et fuient à pied dans la garrigue et les terrains escarpés autour de Nyons. Deux hélicoptères et un chien sont appelés en renfort. Deux premiers voleurs sont arrêtés hier soir, leur deux complices ce matin.