Drôme : un important dispositif de recherches pour retrouver un homme de 74 ans à Nyons

Des recherches sont en cours ce samedi au sud de Nyons (Drôme), un homme de 74 ans est porté disparu depuis ce matin. Une dizaine de pompiers et autant de gendarmes sont sur place.

Les gendarmes de Nyons lancent un appel à témoins. Le sexagénaire porte une veste noire et un jean bleu.

Un hélicoptère de la sécurité civile et un drône survolent le sud de Nyons pour retrouver un homme de 74 ans porté disparu ce samedi. C'est son fils qui a donné l'alerte vers 13 heures. Le sexagénaire est parti ramasser des champignons ce matin dans le secteur des Barons Perchés, près du col de la Garde-Grosse. Depuis, ses proches n'ont plus aucune nouvelle de lui, il devait rentrer aux alentours de midi. D'après les secours, il pourrait d'agir d'une mauvaise chute.

Une équipe cynophile engagée

En cette fin de journée, les recherches sont toujours en cours. Le secteur est difficile d'accès, une dizaine de gendarmes et autant de pompiers sont sont sur place. En plus du Dragon 13 et d'un drône avec caméra infra-rouge, trois maîtres-chien ont été engagés.

L'homme recherché s'appelle Michel Garrone. La dernière fois qu'il a été aperçu, il promenait son chien, un caniche beige en laisse, et portait une veste noire et un jean bleu. Les gendarmes lancent un appel à témoins. Si vous le croisez, contactez le 17.