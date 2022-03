Drôme : un incendie chez le fabricant de porcelaine Revol à Saint-Uze

Une centaine de salariés du fabricant de porcelaine Revol, installé à Saint-Uze, ont été évacués pendant un peu moins d'une heure ce vendredi vers 15h après un incendie. C'est un des fours de cette maison prestigieuse du nord de la Drôme qui a pris feu en raison visiblement d'un problème électrique. Plus de 30 pompiers sont rapidement intervenus pour limiter les dégâts. Il n'y a pas d'impact économique pour le fabricant de vaisselle et de porcelaine made in France.