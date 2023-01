Drôme : un incendie ravage un pavillon, un adolescent s'échappe par le balcon

Le feu est rapidement monté jusqu'à la toiture et l'adolescent de cette famille de Suze-la-Rousse, dans la Drôme, s'est retrouvé bloqué sur un balcon au premier étage, ce vendredi 27 janvier dans l'après-midi. Les pompiers ont été appelés vers 15h40 et quand ils sont arrivés le jeune de 14 ans avait réussi à descendre pour échapper aux flammes. La maison, située Grande allée, ne sera plus occupable, les pompiers sont encore sur place, la famille sera relogée par la municipalité.

ⓘ Publicité

Le jeune garçon a pu s'échapper, mais il a inhalé des fumées et a donc été évacué vers l'hôpital de Montélimar. Deux autres personnes étaient dans la maison au moment où le feu s'est déclaré, deux adultes. Une femme de 24 ans a également été évacuée vers l'hôpital à cause de douleurs, sans plus de précision de la part des pompiers.

Selon la gendarmerie, également présente, le feu serait parti du tableau électrique avant de se répandre très vite à deux pièces de la maison, puis au toit, dont une partie s'est effondré. Le travail des 25 pompiers présents a été rendu difficile par le fort mistral soufflant sur le secteur, très exposé. Ils vont devoir travailler encore plusieurs heures puis veiller au déblayage afin que le feu ne reprenne pas.