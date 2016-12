Drôme : Un jeune de 17 ans entre la vie et la mort après avoir pris le volant

Ce jeune Drômois de 17 ans avait pris la voiture familiale. Il a eu un accident de la route à Manas tard jeudi soir. Son pronostic vital est engagé.

Un peu après 23 heures jeudi soir, l'adolescent percute un mur sur la commune de Manas, entre Pont-de-Barret et Charols, à l'est de Montélimar. Il est alors transporté conscient à l'hôpital de Montélimar. C'est là que son état se dégrade brusquement, sans doute à cause d'un important traumatisme crânien. Il a dû être héliporté sur Grenoble. Son pronostic vital est engagé.

Seul, ivre, au volant de la voiture familiale

Pourquoi cet adolescent de 17 ans se trouvait-il seul au volant d'une voiture jeudi soir tard ? D'après les premiers éléments, il s'agit de la voiture de ses parents. Le jeune homme était alcoolisé. A-t-il pris les clés à leur insu pour se rendre à une soirée où il aurait trop bu ? Les enquêteurs devront le préciser.