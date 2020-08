Drôme : un jeune de 23 ans en urgence absolue après un accident de la route à Peyrins

Un jeune homme de 23 ans a fait un grave accident de la route vers 5h30 ce samedi matin à Peyrins, en rentrant d'une fête familiale. Après avoir quitté la départementale 53, il a emprunté une route étroite et a percuté un obstacle (un poteau ou un arbre). Il était seul dans sa voiture et a été gravement blessé. La vitesse et l'alcool pourraient être à l'origine de la perte de contrôle du véhicule selon les premiers éléments.

Le Samu l'a transporté en urgence absolue par hélicoptère vers l'hôpital de Lyon Sud.