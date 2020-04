Drôme : un jeune de 23 ans sans permis contrôlé 70 km/h au-dessus de la vitesse autorisée

A bord d'une vieille BMW, un jeune de 23 ans a été contrôlé ce dimanche soir à 149 km/h sur la D67, limitée à 80. Il se dirigeait vers Saint-Donat avec sa cousine, pour la changer de lieu de confinement. Cet homme ne possède pas son permis de conduire et a avoué aux gendarmes de la brigade motorisée de Romans-sur-Isère qu'il avait déjà été verbalisé trois fois pour conduite sans permis. Les militaires l'ont interpellé et placé en garde à vue. Le conducteur et sa passagère écopent également d'une amende de 135 euros pour non respect du confinement.

Le conducteur d'une Ferrari contrôlé à 181 km/h

Ce dimanche, l'Escadron départemental de sécurité routière de la Drôme a également verbalisé le conducteur d'une Ferrari à 181 km/h sur l'A7. Il a dû rendre son permis de conduire.

Le conducteur de cette Ferrari a perdu son permis pour grand excès de vitesse - Gendarmerie

En tout, les militaires drômois ont retiré 12 permis ce week-end pour grand excès de vitesse.