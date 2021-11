Drôme : un jeune en scooter hospitalisé en urgence absolue après un accident à Laveyron

L'accident s'est produit un peu avant 17 heures sur la RD 122 à Laveyron, dans le nord Drôme, entre un scooter et une voiture. On n'en ignore les circonstances. Sur le deux-roues, un jeune homme de 17 ans, gravement blessé aux jambes et possiblement au bassin, héliporté et hospitalisé en urgence absolue à Saint-Etienne ; à l'intérieur de la voiture, une femme et deux enfants. Les trois sont indemnes