Drôme : un jeune homme de 25 ans meurt noyé à Tain-l'Hermitage

Vers 1h15 du matin ce dimanche, un jeune homme de 25 ans s'es jeté du pont piéton qui relie Tain-l'Hermitage et Tournon-sur-Rhône. Plusieurs témoins l'ont vu sauter et ont prévenu les pompiers. Ils ont repêché le corps de la victime dans la Rhône, à sept mètres de profondeur. Le jeune était en arrêt cardiorespiratoire et les secours ne sont pas parvenus à la ranimer.