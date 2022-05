Drôme : un long week-end de l'Ascension particulièrement meurtrier sur les routes du département

Avec trois morts, ces cinq derniers jours ont été les plus meurtriers de l'année sur les routes de la Drôme. Il y a eu d'abord, mercredi dernier entre Chabeuil et Crest cette collision entre un bus de l'armée et une voiture dont le conducteur n'a pas survécu. Et puis hier en fin d'après-midi, ce sont deux motards, un homme de 68 ans et une femme de 47 ans ensemble sur la même moto ; ils sont décédés à hauteur de Chamaloc sur la route du col du Rousset, eux aussi dans une probable collision avec un autre motard de 20 ans, gravement blessé. Au total, neuf personnes ont perdu la vie sur les routes drômoises depuis le début de l'année.

Les gendarmes de l'EDSR ont aussi constaté 290 infractions au code de la route, dont 145 excès de vitesse avec une pointe à 166 km/h au lieu de 80 et retiré 37 permis de conduire dont 5 pour usage de stupéfiants et 4 pour conduite en état d'ivresse. Des chiffres très importants alors qu'une cinquantaine de gendarmes rien que de l'EDSR quadrillaient pourtant le département.

De nouvelles opérations de sensibilisation aux risques de la conduite d'une moto seront organisées le week-end prochain à Léoncel et Nyons par les gendarmes de l'EDSR 26.