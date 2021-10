Montélimar : le meurtrier de Mohamed jugé devant la cour d'assises des mineurs de la Drôme pour assassinat

Un jeune Montilien est jugé pour l'assassinat de son cousin. Il comparaît à partir de ce matin, mardi 5 octobre, devant la cour d'assises des mineurs de la Drôme. L'accusé a tué Mohamed, 16 ans, en mars 2018. L'affaire avait soulevé une vague d'émotion très importante à Montélimar. La marche blanche avait réuni plus de mille personnes. L'adolescent a été abattu d'une balle dans le dos.

Une embrouille d'ados sur fond de tensions familiales

Ce 18 mars 2018, en fin d'après-midi, l'accusé, 17 ans à l'époque, arrive chez son cousin avec un fusil à pompe. Devant le portail, il tire une première fois en l'air. Il rentre dans la cour, tire une deuxième fois. La balle atteint le bas de la porte du garage. La dernière balle atteint le dos de Mohammed qui meurt à l'hôpital.

Tout serait parti d'une embrouille entre ados sur fond de tensions familiales qui durent depuis des années. Les parents ne s'entendent pas. Plus tôt dans la journée, l'accusé affirme que Mohamed et son cousin s'en seraient pris à son petit frère puis l'aurait menacé lui, avec une arme de poing et une clef à molette.

L'accusé reconnait les coups de feu mais assure que c'était juste de l'intimidation. Il voulait faire peur à Mohamed, le blesser peut-être mais il n'a jamais souhaité sa mort. La défense tentera de prouver qu'il n'y a pas eu préméditation. Le jeune homme risque 20 ans de réclusion criminelle, la peine maximale pour les mineurs.