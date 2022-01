Un montilien soupçonné d'avoir frappé sa femme avec une louche en garde à vue

Un montilien d'une quarantaine d'années est en garde à vue depuis ce vendredi 21 janvier 2021. Déjà mis en cause dans des affaires de violences conjugales, il est soupçonné d'avoir mis un coup de louche à sa femme.

Ce samedi 22 janvier la garde à vue d'un montilien d'une quarantaine d'années a été prolongée. Il est soupçonné d'avoir frappé sa femme avec une louche devant ses enfants âgés de 1 à 12 ans. L'un des enfants a été entendu et a confirmé les faits énoncés par la plaignante. La victime a déposé plainte et s'est vue prescrire 5 jours d'incapacité temporaire de travail. Auditionné par les policiers de Montélimar, l'homme nie les faits et conteste tout acte de violences. L'enquête se poursuit.