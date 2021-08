Drôme : un mort et deux blessées graves dans un choc frontal

Un homme de 67 ans est mort dans un accident entre Chabeuil et Montélier près de Valence ce jeudi après-midi. Sa voiture s'est déportée et a percuté le véhicule qui arrivait en face. Dans l'autre voiture, se trouvaient une mère et sa fille qui sont gravement blessées.