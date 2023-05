Drôme : un motard blessé après avoir fait une chute 6 mètres au Col de Tourniol

Vers 12h30, ce samedi 27 mai, un motard a quitté la route du Col de Tourniol près de Léoncel dans la Drôme. On ne sait pour quelles raisons le deux-roues est sorti de la route mais le motard a fait une chute de 6 mètres en contrebas de la chaussée. Il a été pris en charge par les secours et transporté vers l'hôpital le plus proche. Le motard présentait plusieurs fractures.

