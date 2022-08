Ce samedi après-midi vers 16h00, un deux-roues et une voiture se sont percutés sur la N7 au niveau de Tain-l'Hermitage.

Drôme : un motard et une automobiliste légèrement blessés dans un accident à Tain-l'Hermitage

Il était un peu plus de 16 heures ce samedi 27 août, lorsqu'une moto est entrée en collision avec une voiture sur la route nationale 7 au niveau de Tain-l'Hermitage. Le motard de 40 ans a été légèrement blessée et transporté à l'hôpital de Valence. Dans le véhicule, il y avait deux occupants, une femme de 70 ans transportée en urgence relative au Centre hospitalier de Valence et la passagère qui est indemne mais en état de choc.