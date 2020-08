Drôme : un motard fonce sur un gendarme et crache sur un autre pendant son interpellation

Ce samedi soir, la route départementale 518 est coupée dans la Drôme, à hauteur d'Echevis, car les pompiers sont en train d'éteindre un incendie le long de la route des Grands Goulets. Vers 20 h, un motard se présente au niveau du barrage, mais le gendarme lui indique que la route est fermée. L'homme repart, avant de revenir à toute allure dix minutes plus tard. Il fonce sur le gendarme et tente de le percuter, mais celui-ci parvient à l'éviter.

Le motard continue sa route et croise un deuxième gendarme, affairé avec les pompiers. C'est alors qu'il perd le contrôle de sa moto et se retrouve au sol. Le militaire l'interpelle et reçoit des coups de poing. L'homme, a priori âgé d'une trentaine d'années, est emmené dans le véhicule de gendarmerie. Il crache au visage du militaire.

Ce Drômois a été placé en garde à vue. Les deux gendarmes ont l'intention de porter plainte contre lui.