Drôme : un homme se suicide après avoir signalé le meurtre d'une femme et de trois enfants

Le drame a été découvert mercredi matin après un coup de téléphone à la gendarmerie de la Drôme signalant un suicide sur la voie ferrée. Dans la voiture du suicidé, un mot indiquant les meurtres au domicile.

Cet homme de quarante-six ans a écrit un mot qu'il a laissé dans sa voiture le long de la voie ferrée entre Tain-l’Hermitage et la Roche-de-Glun. Puis il s'est jeté sous un train vers six heures et demi du matin. Les gendarmes ont découvert quatre corps au domicile de Beaumont-lès-Valence. Dans le lotissement des Tilleuls dans le centre du village Il pourrait s'agir d'une femme et de trois enfants. On ignore l'âge exact des victimes.

Pour l'instant, rien ne permet de dire avec certitude que l'homme était le père de ces enfants. L'enquête ne fait que démarrer. Les techniciens en investigations criminelles sont toujours présents ce mercredi en milieu de matinée sur les lieux du drame. L'enquête a été confiée à la section de recherches de Grenoble.