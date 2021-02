Drôme : un père jugé 23 ans après avoir tué son bébé

Un crime vieux de 23 ans devant la cour d'assises de la Drôme à partir de ce lundi matin. Un habitant d'Etoile-sur-Rhône est accusé d'avoir secoué et frappé à mort sa fillette sous les yeux de la mère en mars 1998. Les faits se sont déroulés à une centaine de kilomètres au Nord de Porto.

L'accusé Cyril Siette a aujourd'hui 43 ans, il est technicien en informatique et membre de la protection civile. Il vivait à Etoile, en 2017 lorsque le parquet de Valence a ouvert contre lui une information judiciaire pour coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Un motif aggravé par deux circonstances : la fillette était mineure et il en était le père. C'est parce qu'il a été retrouvé lorsqu'il résidait dans le département que les faits sont jugés devant la cour d'assises de la Drôme même s'ils se sont déroulés à l'étranger.

Parents en situation précaire

En 1998 l'accusé n'avait que 20 ans. Il n'est pas le père biologique de la petite Andréa-Marie, mais il l'a reconnue à sa naissance. Sa compagne, a 23 ans et elle est enceinte lorsqu'il tombe amoureux. Mais le jeune couple a un mode de vie précaire un peu marginal et n'a aucun domicile fixe. Les familles des deux parents s'inquiètent de la façon dont le nourrisson est traité. Les grands parents s'interrogent même sur la possibilité de signaler l'attitude du couple aux services sociaux. Pour éviter un éventuel placement, le jeune couple fuit au Portugal où il occupe illégalement la résidence secondaire de la grand-mère maternelle à une centaine de kilomètres au Nord de la ville de Porto. C'est là que le drame se noue en mars 1998.

Bébé secoué et frappé sous les yeux de la mère

L'accusé est décrit par ses proches comme violent et agressif, il a d'ailleurs été réformé un an avant le drame car l'armée le juge impulsif avec une personnalité de type pathologique. Le 18 mars 1998 il est énervé contre la fillette qui pleure, il se déchaine contre elle. Il la secoue violement, la jette sur le canapé. Elle tombe au sol où il lui assène de violent coups de pied. Le couple finit par emmener la fillette inconsciente à l'hôpital où elle décède quelques jours plus tard des suites de ses blessures.

La scène s'est déroulée sous les yeux de la mère, qui avoue avoir été sidérée et dans l'incapacité de réagir. Elle se décrit sous l'emprise du père violent psychologiquement et même physiquement avec elle aussi, à cette période. Après avoir déposé l'enfant le couple repart en France où la justice va avoir bien du mal a le retrouver.

Lenteurs et défaillances de la justice

La justice portugaise transmet le dossier à la France dans les mois qui suivent le décès de la petite Andréa-Marie. Mais pas moins de quatre parquets sont successivement saisis : Evry, Pontoise, Bobigny et à nouveau Pontoise. Les parents sont séparés et le père ne répond pas aux convocations. Ils sont tout de même placés tous les deux en garde à vue en 2003. Mais le père nie toute violence et évoque un accident domestique, une chute ayant provoqué les blessures.

Sans que l'on ne sache pourquoi, aucune suite n'est véritablement donnée jusqu'en 2010 où le dossier est carrément perdu. Il n'en reste qu'une copie et le parquet s'apprête à classer l'affaire sans suite.

30 ans de réclusion encourus

La mère qui en est avisée, écrit au procureur de Paris en 2012 afin que de nouveaux actes soient effectués ce qui permet à l'enquête de reprendre. L'accusé est retrouvé en 2017 dans la Drôme. Et c'est le parquet de Valence qui ouvre enfin une information judicaire sur la mort de cette fillette de 2 mois.

Ce lundi matin, 23 ans après la mort de la petite Andréa-Marie, le père est sur le banc des accusés où il encourt 30 ans de réclusion criminelle. La mère elle, est sur le banc des victimes et attend que la justice fasse son œuvre afin de pouvoir véritablement faire son deuil. Le procès doit durer trois jours, le verdict est attendu mercredi 10 février.