Drôme : un pétard explose, le Ciné Galaure à Saint-Vallier évacué

Alors qu'il restait 20 minutes de film, un spectateur de la salle 2 s'est amusé à faire exploser un pétard. Pas de blessé mais le projectionniste a choisi d'interrompre la projection du film d'horreur et 115 personnes ont été évacuées du cinéma.

Des incidents malheureusement habituels lors de projection de films d'horreur relate Frédérique Lemenand, la directrice du Ciné Galaure à Saint-Vallier : "les jeunes viennent en groupe, et souvent ce sont leurs premières séances sans les parents, donc ils sont un peu excités de ça, et par le film qui leur fait peur. Là, il y a eu un dérapage, parce que la salle était pleine. Un spectateur est sorti pour alerter mon collègue qu'un petit malin avait fait péter un pétard. S'en est suivi une échauffourée. Là, on a un film d'horreur jusqu'à la fin de la semaine, mais je pense que les prochains, non, je ne les programmerais pas pendant quelques mois, pour ne pas mettre mes collègues en situation hyper désagréable, voire en danger."

La semaine dernière déjà, le Ciné Planète de Romans avait du être évacué après une bagarre entre jeunes lors de la projection d'un film d'horreur.