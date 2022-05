Drôme : un poids-lourd roule avec 8 tonnes de surcharge

La police a contrôlé et arrêté un poids-lourd à Bourg-de-Péage ce jeudi 12 mai. Il roulait bien avec une surcharge de 8 tonnes.

Un poids-lourd, vraiment lourd. Ce jeudi 12 mai, sur la nationale 534 à Bourg-de-Péage, les policiers ont arrêté un véhicule autorisé à rouler pour 88 tonnes. Mais contrôle effectué : le poids-lourd pesait 96 tonnes. Huit de trop.

D'autres infractions sont relevées comme l'absence de gyrophares, d'extincteurs et de voiture pilote. En tout, 5.805 euros d'amende sont dressées pour les différentes contraventions et le délit de non respect du code du transport.