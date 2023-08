Drôme : un poids-lourd se couche sur l'A7, circulation perturbée en direction de Lyon

Un accident plus spectaculaire que grave ralentit fortement la circulation ce mardi après-midi en direction de Lyon entre Tain-l'Hermitage et Saint-Rambert-d'Albon. Un poids-lourd qui transportait des fruits et légumes s'est couché dans la végétation en dehors des voies après avoir percuté une glissière de sécurité. Une opération de relevage du camion est en cours, manoeuvre qui perturbe la circulation dans le sens Sud-Nord où plusieurs kilomètres de bouchon se sont formés. Cet accident a fait un blessé léger, le passager du poids-lourd, un jeune homme de 23 ans. Il a été transporté au centre hospitalier d'Annonay. Les perturbations pourraient durer une bonne partie de l'après-midi.

