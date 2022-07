Drôme : un pompier volontaire de Tain-l'Hermitage meurt lors d'une opération dans les Bouches-du-Rhône

L’adjudant-chef Martial Morin était sapeur-pompier volontaire depuis 24 ans, affecté successivement au sein des centres d’incendie et de secours de Chanos-Curson, Châteauneuf-sur-Isère, Le Chatelard, et, depuis 2019, de Tain-l’Hermitage, dans la Drôme. Le vendredi 14 juillet, il est parti avec la colonne de renfort dans les Bouches-du-Rhône, pour aider à lutter contre le feu de forêt sur le massif de la Montagnette.

Le vendredi 15 juillet en fin de journée, alors que ses collègues sont réengagés sur le feu après une phase de repos, lui reste au repos. Il présente des signes de malaise et se plaint de douleurs à la gorge. Il est examiné par un infirmier, puis par un médecin des pompiers. Son état de santé ne s'améliorant pas, il est transféré à l'hôpital d'Avignon. Pris en charge aux urgences, il fait alors un arrêt cardiaque et est placé en réanimation. Il s'avère que son mal de gorge était dû à une inflammation de l'épiglotte qui a privé son cerveau d'oxygène, sans qu'aucun lien direct ne puisse être établi entre cette inflammation et l'inhalation de fumées. L'adjudant-chef Martial Morin a été déclaré décédé ce lundi 25 juillet. Il a fait don de ses organes.

Un hommage funèbre vendredi

Martial Morin avait 54 ans. Il était marié, père de deux enfants et grand-père de deux petits-enfants. Il était contrôleur dans le réseau de bus Citéa sur l'agglomération Valence-Romans.

Un hommage funèbre lui sera rendu vendredi, à 11 heures, au parc du Chayla à Tain-l'Hermitage. Deux-cent-cinquante pompiers sont attendus. Un représentant du gouvernement devrait aussi être présent pour cet hommage national. Une cellule de soutien psychologique accompagne ses collègues, notamment au sein du centre d'incendie et de secours de Tain-l'Hermitage.