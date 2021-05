Drôme : un randonneur imprudent secouru sur une barre rocheuse

La randonnée s'est arrêtée (beaucoup) plus tôt que prévue...Un garçon de 25 ans a été secouru par le groupe montagne des pompiers de la Drôme (GMSP) mardi en début d’après-midi. Apparemment, ce randonneur originaire de Lille avait décidé de faire la traversée Die-Grenoble par les hauts plateaux du Vercors, seulement équipé de baskets. Il a fini quelques heures plus tard bloqué sur une barre rocheuse au niveau du but Sapiau , près du col de Rousset.