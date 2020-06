Drôme : un renard mort déposé sur le capot de la voiture d'un militant anti-chasse

Le naturaliste et militant anti-chasse Pierre Rigaux a eu la très mauvaise surprise de retrouver un renard mort sur son capot et sa voiture badigeonnée de sang en sortant de chez lui ce mercredi matin. Il va porter plainte et dénonce une tentative d'intimidation.